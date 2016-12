“Las mujeres golpeadas tienen que denunciar y dejar a sus maridos”

Nilda Álvarez quedó en libertad tras ser absuelta por el crimen de su pareja en 2014. Ayer, la Cámara de Apelaciones de Rosario revocó la sentencia en su contra por considerar legítima defensa el homicidio de su esposo, Armando F., hecho ocurrido el 9 de agosto de 2014. Lo mismo ocurrió con su hijo. Ya en libertad, dejó un conmovedor mensaje a las mujeres que padecen violencia machista, las instó a denunciar y animarse a dejar a esos hombres.

En junio pasado, Nilda fue condenada junto con su hijo a de 12 años de prisión por el homicidio agravado por el vínculo contra su marido Armando, mediando circunstancias extraordinarias de atenuación. La medida fue rápidamente apelada y ahora ese reclamo fue atendido por la Cámara de Apelaciones de Rosario.

En agosto, Rosario3.com entrevistó a la mujer en su casa de Villa Constitución, cuando cumplía prisión domiciliaria, y reflejó su historia. Este jueves, a un par de días de Nochebuena, Nilda se comunicó con Radiópolis, el programa de Roberto Caferra en Radio 2 para hablar de este “regalo” que significa haber recuperado la libertad tanto ella como su hijo mayor. “Estoy contena porque estamos libres”, dijo con timidez y la nostalgia que le cruza la garganta desde el inesperado y cruento final que tuvo su compañero.

“Los jueces nos dieron (en primera instancia) 12 años a pesar de que la Fiscalía pedía cadena perpetua. Los abogados nuestros y la gente de Villa Constitución decidieron que no era justo. Yo llevé muchos testigos que declararon que yo era muy maltratada por mi esposo”, sostuvo.

Luego, vinieron algunos detalles de aquel fatal 9 de agosto de 2014. Nilda se encontraba durmiendo y rápidamente despertó por los gritos que provenían desde el comedor. Cuando llegó allí se encontró con su marido agarrando del cuello a su hijo y con un cuchillo en la mano. La mujer decidió ir en ayuda de su hijo, sufrió una serie de empujones, cortaduras y golpes que su marido le terminó propinando durante el forcejeo. En medio de esta situación, Nilda le propinó a su marido dos golpes con una chaira y el hombre también recibió dos heridas de arma blanca.

“Él tomaba mucho, era muy buena persona pero cuando tomaba tenía otra personalidad. Cuando vi que tenía a mi hijo de 14 años del cuello se dio todo el episodio de violencia, yo traté de defenderlo pero mi marido medía 2 metros y pesaba 110 kilos, no se podía tener de ninguna forma cuando se enojaba. Siempre se daban situaciones así. Yo salía disparando a la calle, me iba, hacía una denuncia y la Policía venía pero no lo llevaba detenido, nunca lo llevaron”, comentó.

Consultada por la periodista Evelin Machain, la mujer remarcó: “Hice muchas denuncias, tuvo 5 restricciones de hogar que no cumplía. La Policía me decía que le dijera que se retire, ¿cómo le decía yo que se fuera?”, cuestionó.

A partir de este mismo jueves, Nilda es una mujer libre. Lo que le pasó, lo que tuvo que vivir como víctima de violencia de género, no lo quiere para nadie más. “Me gustaría que las mujeres fueron escuchadas, acá en Villa hay muchos casos que quedan en nada. No hay pruebas, no hacen nada. Es muy feo. Yo le digo a esas mujeres que hagan denuncias”, aconsejó a pesar de que ella padeció la falta de respuesta estatal.

También les pidió a las mujeres maltratadas cortar con esa relaciones. “Que los dejen a esos hombres, yo no me animaba a dejarlo a mi esposo porque lo amaba, no me daba cuenta que era un amor que podía hacernos mal, nunca pensé que podía pasar algo así”, manifestó sobre el decenlace.

“Yo a mi marido lo voy a amar toda la vida. A pesar de todo lo que pasó, yo lo amaba, cuando no tomaba era espectacular, lo llevo en mi corazón, tengo todas sus fotos en las paredes y en los muebles de mi casa. Yo no me animaba a dejarlo porque sentía lástima, no sabía vivir solo y yo no sabía vivir sin él. Pero la lástima no te leva a nada. Esas mujeres tienen que salir”, expresó.