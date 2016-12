"Me siento bastante disconforme con lo que ha pasado"

Posteriormente contó que hubo planteos muy claros del Consejo que no han sido respondidos. "Hay cuestiones que se tienen que resolver de forma urgente", aclaró el titular del Ejecutivo rafaelino al final del encuentro



Con respecto a Gendarmería Nacional, luego de la firma de un convenio entre el Gobernador (Miguel Lifschitz) con el Presidente (Mauricio Macri), dijo que al mes y medio se sacaron sesenta agentes y no saber que va a pasar con eso.



Luego agregó que se comprende que no es una responsabilidad del Ministro pero "el convenio está firmado y no entiendo porque a Santa Fe ciudad no se le sacan gendarmes. Empieza a suceder algo diferencial de lo que pasa en las ciudades del interior, ya que lo mismo ha sucedido con Reconquista, Venado Tuerto y Rafaela, a diferencia de lo que sucede con Santa Fe".



"Yo quiero que el Ministro y el Gobernador salgan a reclamar como lo estoy haciendo yo ahora, porque para eso se firmó un convenio y porque la seguridad es uno de los problemas más grandes por resolver y es una responsabilidad primaria del gobierno de la provincia", enfatizó el Intendente.



Además detalló que la Unidad Regional V necesita personal. "Hay trescientos agentes que se reciben el ISEP (Instituto de Seguridad Pública) y ninguno va a la Unidad Regional V y estoy repitiendo lo que dijo el Pullaro".



"Hace tres meses que no hay operativos de droga en Rafaela", explicó el mandatario quien sostuvo que "necesitamos que se combata el narcotráfico con decisión y perseverancia. El narcomenudeo en los barrios, que es una de las causas por las que se dan los hechos de inseguridad y violencia". "No es una sensación, dado que hay un informe que ha hecho el Fiscal de la ciudad".



"No me puedo ir conforme cuando no tenemos ninguna de las respuestas que vinimos a buscar y que se dialogaron dentro del ámbito del Consejo de Seguridad hace 15 días", finalizó Luis Castellano.



Otras de las voces que se oyeron al finalizar la reunión fue la del senador Alcides Calvo que se refirió a la preocupación que existe. "Queremos que se realice una tarea de prevención y control y para eso es necesario contar con agentes en la calle".



Asimismo añadió que el retiro de las "fuerzas federales ha generado otro tipo de ausentismo a la par del déficit que tiene la provincia de Santa Fe en materia de recursos y también en materia de equipamiento y esto está dado en toda la Unidad Regional V".



En el encuentro estaban presentes el jefe de la Policía de la provincia Santa Fe, José Luis Amaya, y el subjefe de la fuerza, José Pérez, quien fuera hasta mitad de año jefe de la Unidad Regional V, que tiene sede en nuestra ciudad.



"Lo que la gente de Rafaela pide es seguridad", remarcó Calvo quien dijo que cuando uno habla de "seguridad habla de control y cuando habla de control también habla de prevención y esto es lo que queremos tener".



Otro de los temas que se conversó giró en torno al centro penitenciario para el departamento. Al respecto, el diputado Roberto Mirabella explicó que "siempre es controversial y muy discutido donde se ubica una unidad carcelaria. En la provincia tenemos varias. El Ministro dijo que si nosotros podíamos llegar a tener la propuesta de un lugar, cercano a la ciudad de Rafaela, que podíamos avanzar en infraestructura carcelaria".



"Queremos que la seguridad sea parte de lo cotidiano y no lo es. El Fiscal da datos concretos de porqué no lo es y eso es un llamado de atención muy fuerte para el gobernador Miguel Lifschitz, que debería tomar nota de esto y hacerse cargo de los temas de seguridad tal cual lo marca la Constitución de nuestra provincia".



A su turno la concejal Evangelina Garrappa contó que ella participa de las reuniones del Consejo de Seguridad y acompañó como edil al encuentro con el Ministro y "uno esperaría respuestas un poco más concretas en el corto plazo" y que el "tema de la seguridad sea incorporado en la agenda del Gobernador".



"Los recursos son limitados como en todos los ámbitos", dijo Armando Marinozzi representante del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, por eso "nuestro pedido de ser más eficientes. Pretendíamos tener una respuesta más directa " y aclaró que "las cosas no se resuelven con una sola reunión".



Del encuentro también formaron parte el jefe de Gabinete del municipio, Eduardo López; el coordinador de Prevención de Seguridad, Juan José Mondino; y Nilo Pereto por la Federación de Entidades Vecinales.